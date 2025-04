Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB com 8GB de RAM sai por só R$2.799 no Pix na Amazon! Se você estava esperando a chance de renovar seu smartphone com um aparelho de altíssimo desempenho e preço competitivo, essa é a oportunidade... Gamer Point|Do R7 19/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 19/04/2025 - 20h45 ) twitter

Se você estava esperando a chance de renovar seu smartphone com um aparelho de altíssimo desempenho e preço competitivo, essa é a oportunidade. O Samsung Galaxy S24 FE, com 128GB de armazenamento e 8GB de RAM, está por apenas R$2.799,00 à vista no Pix ou R$3.110,00 em até 12x de R$259,24 sem juros na Amazon.

Não perca essa oferta incrível! Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais!

