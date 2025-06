Samsung Revolutioniza Interação com TV: Nova Linha Vision AI QLED 2025 Apresenta Controle por Gestos Via Galaxy Watch A Samsung acaba de elevar a experiência de assistir televisão a um novo patamar de conveniência com o lançamento de suas novas TVs... Gamer Point|Do R7 03/06/2025 - 13h18 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h18 ) twitter

A Samsung acaba de elevar a experiência de assistir televisão a um novo patamar de conveniência com o lançamento de suas novas TVs Vision AI QLED 2025. A grande inovação que promete transformar a forma como interagimos com nossos aparelhos é o Controle por Gestos, que permite comandar a TV com movimentos simples da mão, utilizando o Galaxy Watch.

