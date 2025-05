Sea of Stars: Throes of the Watchmaker | Review (PC) Sea of Stars é o tipo de jogo que não precisa provar mais nada. Com uma base sólida, narrativa envolvente e gameplay inspirado nos... Gamer Point|Do R7 20/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h57 ) twitter

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker Gamer Point

Sea of Stars é o tipo de jogo que não precisa provar mais nada. Com uma base sólida, narrativa envolvente e gameplay inspirado nos clássicos, já conquistou seu espaço. Agora, com a DLC gratuita Throes of the Watchmaker, a Sabotage Studio entrega uma expansão que amplia o universo do jogo com mais conteúdo, novos personagens e uma ambientação que foge totalmente do esperado. O que começa como uma missão simples rapidamente se transforma em uma aventura dentro de um mundo mecânico, onde cada detalhe foi cuidadosamente pensado para desafiar e surpreender.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa nova aventura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

