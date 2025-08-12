Senua’s Saga: Hellblade II chega ao PlayStation 5 com novo trailer e recursos exclusivos A Ninja Theory confirmou o lançamento de Senua’s Saga: Hellblade II para PlayStation 5, agendado para o dia 12 de agosto de 2025. Após... Gamer Point|Do R7 11/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h57 ) twitter

Hellblade II PlayStation 5 Gamer Point

A Ninja Theory confirmou o lançamento de Senua’s Saga: Hellblade II para PlayStation 5, agendado para o dia 12 de agosto de 2025. Após o sucesso no PC e Xbox Series, o aguardado título estará disponível para os fãs da Sony, acompanhando um trailer oficial divulgado pelo canal PlayStation.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades sobre este lançamento imperdível!

