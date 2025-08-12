Logo R7.com
Senua’s Saga: Hellblade II chega ao PlayStation 5 com novo trailer e recursos exclusivos

A Ninja Theory confirmou o lançamento de Senua's Saga: Hellblade II para PlayStation 5, agendado para o dia 12 de agosto de 2025. Após...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

A Ninja Theory confirmou o lançamento de Senua’s Saga: Hellblade II para PlayStation 5, agendado para o dia 12 de agosto de 2025. Após o sucesso no PC e Xbox Series, o aguardado título estará disponível para os fãs da Sony, acompanhando um trailer oficial divulgado pelo canal PlayStation.

