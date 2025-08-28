Setembro no PlayStation Plus traz aventuras, fazenda e quebra-cabeças A PlayStation Plus apresenta os jogos mensais de setembro, oferecendo experiências diversificadas que vão do mundo dos espiões psíquicos... Gamer Point|Do R7 27/08/2025 - 23h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 23h38 ) twitter

Jogos PlayStation Plus setembro Gamer Point

A PlayStation Plus apresenta os jogos mensais de setembro, oferecendo experiências diversificadas que vão do mundo dos espiões psíquicos à agricultura e à resolução criativa de enigmas. A partir de 2 de setembro, os assinantes poderão baixar Psychonauts 2, Stardew Valley e Viewfinder.

A partir de 2 de setembro, os assinantes poderão baixar Psychonauts 2, Stardew Valley e Viewfinder.

