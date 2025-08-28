Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Setembro no PlayStation Plus traz aventuras, fazenda e quebra-cabeças

A PlayStation Plus apresenta os jogos mensais de setembro, oferecendo experiências diversificadas que vão do mundo dos espiões psíquicos...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Jogos PlayStation Plus setembro Gamer Point

A PlayStation Plus apresenta os jogos mensais de setembro, oferecendo experiências diversificadas que vão do mundo dos espiões psíquicos à agricultura e à resolução criativa de enigmas. A partir de 2 de setembro, os assinantes poderão baixar Psychonauts 2, Stardew Valley e Viewfinder.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todas as novidades!

Leia Mais em Gamer Point:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.