Shinobi: Art of Vengeance – Dr. Eggman chega à Deluxe Edition

A SEGA revelou que Dr. Eggman, famoso vilão da série Sonic, será destaque na Fase Vilões de Shinobi: Art of Vengeance, presente na...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

A SEGA revelou que Dr. Eggman, famoso vilão da série Sonic, será destaque na Fase Vilões de Shinobi: Art of Vengeance, presente na Deluxe Edition do jogo. Esta fase especial inclui ainda outros dois vilões convidados, garantindo desafios inéditos e momentos de nostalgia para fãs de longa data.

