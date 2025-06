Smart TV Samsung 65″ Crystal 4K por Menos de R$3.460 na Amazon A experiência de assistir TV foi reinventada, e ter uma Smart TV que ofereça qualidade de imagem superior, recursos inteligentes e... Gamer Point|Do R7 03/06/2025 - 13h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A experiência de assistir TV foi reinventada, e ter uma Smart TV que ofereça qualidade de imagem superior, recursos inteligentes e um design elegante se tornou um desejo. A Samsung Smart TV 65″ Crystal UHD 4K 65DU8000 chega ao mercado com a promessa de entregar tudo isso e muito mais. Combinando a vivacidade do 4K Crystal UHD com a inteligência artificial e um design super fino, ela é a escolha perfeita para transformar sua sala em um verdadeiro centro de entretenimento. Prepare-se para uma análise completa e descubra por que a 65DU8000 pode ser a TV dos seus sonhos, especialmente com uma oferta imperdível que encontramos na Amazon!

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa incrível oferta e como ela pode transformar sua experiência de entretenimento. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

Leia Mais em Gamer Point:

Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB) esta com R$1.066 de desconto na Amazon

Samsung Revolutioniza Interação com TV: Nova Linha Vision AI QLED 2025 Apresenta Controle por Gestos Via Galaxy Watch

007: First Light recebe novas informações