Sonic Racing: CrossWorlds ganha trailer inédito com foco em personalização, gadgets e personagens convidados

A SEGA divulgou um novo trailer de Sonic Racing: CrossWorlds, detalhando os sistemas de customização de veículos, além de apresentar parte do elenco jogável e suas particularidades. O título está previsto para 25 de setembro de 2025, com versões confirmadas para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Uma edição específica para o Nintendo Switch 2 será lançada posteriormente.

