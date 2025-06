Sorteio da Libertadores 2025: Choque Brasileiro e Caminho para a Final Definidos O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025, realizado nesta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, reservou... Gamer Point|Do R7 02/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h36 ) twitter

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025, realizado nesta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, reservou grandes emoções e confrontos de peso para os times brasileiros. O destaque fica para o embate direto entre Internacional e Flamengo, que prometem um duelo eletrizante logo na primeira fase do mata-mata. Como líder do grupo, o Internacional terá a vantagem de decidir a vaga em casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes!

