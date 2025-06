State of Play está de volta! Sony confirma nova apresentação para esta quarta-feira (4) A PlayStation confirmou oficialmente o retorno do State of Play, com uma nova edição marcada para esta quarta-feira, 4 de junho, a... Gamer Point|Do R7 03/06/2025 - 13h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h58 ) twitter

A PlayStation confirmou oficialmente o retorno do State of Play, com uma nova edição marcada para esta quarta-feira, 4 de junho, a partir das 18h (horário de Brasília). A transmissão será exibida ao vivo nos canais oficiais da marca no YouTube e na Twitch, prometendo empolgar os fãs com mais de 40 minutos de novidades.

