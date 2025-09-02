Logo R7.com
State of Play trará revelação inédita de 007: First Light

A PlayStation confirmou que o próximo State of Play terá como estrela o aguardado 007: First Light. O evento será transmitido no dia...

Gamer Point|Do R7

A PlayStation confirmou que o próximo State of Play terá como estrela o aguardado 007: First Light. O evento será transmitido no dia 3 de setembro, às 15h (horário de Brasília), e promete mostrar pela primeira vez uma visão completa da jogabilidade do novo título do agente secreto mais famoso do cinema.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

