State of Play trará revelação inédita de 007: First Light A PlayStation confirmou que o próximo State of Play terá como estrela o aguardado 007: First Light. O evento será transmitido no dia... Gamer Point|Do R7 02/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A PlayStation confirmou que o próximo State of Play terá como estrela o aguardado 007: First Light. O evento será transmitido no dia 3 de setembro, às 15h (horário de Brasília), e promete mostrar pela primeira vez uma visão completa da jogabilidade do novo título do agente secreto mais famoso do cinema.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Review | Hell is Us (PC)

Ghost of Yōtei está pronto: Sucker Punch conclui desenvolvimento do jogo para PS5

GTA Online traz zumbis tropicais em Cayo Perico