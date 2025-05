Stellar Blade recebe demo gratuita para PC A Shift Up anunciou nesta quinta-feira (30) a liberação da demo gratuita de Stellar Blade no PC, agora disponível na Steam. A versão... Gamer Point|Do R7 30/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h56 ) twitter

Stellar Blade PC Gamer Point

A Shift Up anunciou nesta quinta-feira (30) a liberação da demo gratuita de Stellar Blade no PC, agora disponível na Steam. A versão de testes apresenta o início da campanha principal, incluindo o prólogo, o tutorial e o primeiro chefe, com a possibilidade de transferir o progresso para a edição completa, que será lançada oficialmente em 11 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

