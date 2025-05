Stellar Blade recebe requisitos para PC e diversas novidades Depois de conquistar os donos de PlayStation 5 com sua ação elegante e narrativa intensa, Stellar Blade está pronto para expandir horizontes... Gamer Point|Do R7 16/05/2025 - 13h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h24 ) twitter

Stellar Blade PC Gamer Point

Depois de conquistar os donos de PlayStation 5 com sua ação elegante e narrativa intensa, Stellar Blade está pronto para expandir horizontes. Agora é oficial: o jogo chegará ao PC no dia 11 de junho de 2025, com distribuição confirmada pelas plataformas Steam e Epic Games Store. Mas não é só isso! A versão para computadores traz uma série de melhorias, opções gráficas avançadas e novos conteúdos que prometem encantar os jogadores mais exigentes.

