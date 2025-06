Stellar Blade | Review (PC) Desde o anúncio de Stellar Blade, minha curiosidade estava nas alturas. Quando o jogo finalmente chegou ao PC, não pensei duas vezes... Gamer Point|Do R7 22/06/2025 - 22h55 (Atualizado em 22/06/2025 - 22h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Stellar Blade PC Gamer Point

Desde o anúncio de Stellar Blade, minha curiosidade estava nas alturas. Quando o jogo finalmente chegou ao PC, não pensei duas vezes antes de mergulhar de cabeça nesse universo futurista. E posso dizer com toda a sinceridade: que experiência surreal. A estética sci-fi misturada com combates intensos me prendeu do começo ao fim. Tudo em Stellar Blade exala personalidade, desde a protagonista até os mínimos detalhes do mundo.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Incêndio em Balão de Ar Quente em Praia Grande (SC) Deixa Oito Mortos

Mundial de Clubes: Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – Líder Surpresa Contra Favorito Pressionado

Placa de Vídeo Galax RTX 3060 12GB por Menos de R$2.360 no Mercado Livre