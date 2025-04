Superman Day 2025 será celebrado com maratona de séries, corrida temática e lançamento de novos produtos No dia 18 de abril, os fãs do Superman têm mais um motivo para vestir a icônica camiseta com o “S” no peito e celebrar. É o Superman... Gamer Point|Do R7 15/04/2025 - 17h54 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h54 ) twitter

No dia 18 de abril, os fãs do Superman têm mais um motivo para vestir a icônica camiseta com o “S” no peito e celebrar. É o Superman Day, uma data dedicada ao primeiro super-herói da história dos quadrinhos, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938. E em 2025, a Warner Bros. Discovery preparou uma série de ativações especiais para marcar o dia em grande estilo.

Não perca a chance de saber mais sobre as celebrações e novidades do Superman Day, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

