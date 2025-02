Tales of Graces f Remastered: tudo sobre o retorno do clássico da Bandai Namco A Bandai Namco trouxe uma ótima notícia para os fãs da franquia Tales of: o lançamento de Tales of Graces f Remastered para consoles... Gamer Point|Do R7 17/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h26 ) twitter

A Bandai Namco trouxe uma ótima notícia para os fãs da franquia Tales of: o lançamento de Tales of Graces f Remastered para consoles da atual geração e PC. O jogo, que revive o clássico lançado em 2010, chega com gráficos aprimorados, novos elementos e dezenas de conteúdos adicionais. Nesta postagem, vou detalhar tudo o que você precisa saber sobre essa remasterização, desde as novidades no gameplay até as edições disponíveis.

