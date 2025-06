Tech Demo de The Witcher 4 impressiona no PS5 Durante o State of Unreal 2025, a CD Projekt RED apresentou a primeira tech demo de The Witcher 4, revelando Ciri como protagonista...

Gamer Point|Do R7 03/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share