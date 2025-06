The Alters está disponivel e com Day One para o Gamepass O aguardado The Alters, da renomada 11 bit studios (criadores de This War of Mine e Frostpunk), foi lançado hoje, 13 de junho de 2025... Gamer Point|Do R7 13/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h17 ) twitter

O aguardado The Alters, da renomada 11 bit studios (criadores de This War of Mine e Frostpunk), foi lançado hoje, 13 de junho de 2025. O jogo promete uma experiência de ficção científica profunda, já disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e acessível Day One via Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes sobre essa nova aventura!

