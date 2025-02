THE BLOOD OF DAWNWALKER recebe trailer de abertura Sob a aura misteriosa da Lua Cheia do Lobo, a Rebel Wolves, liderada por Konrad Tomaszkiewicz, diretor de The Witcher 3: Wild Hunt,... Gamer Point|Do R7 14/01/2025 - 22h07 (Atualizado em 14/01/2025 - 22h07 ) twitter

Sob a aura misteriosa da Lua Cheia do Lobo, a Rebel Wolves, liderada por Konrad Tomaszkiewicz, diretor de The Witcher 3: Wild Hunt, apresentou ao mundo seu RPG de ação inédito: The Blood of Dawnwalker. Com um enredo rico e ambientado em uma versão alternativa do século XIV, o jogo promete envolver os fãs em uma trama repleta de vampiros, conflitos e escolhas difíceis. Vamos mergulhar nesse mundo sombrio e descobrir o que ele tem a oferecer!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

