The Division 2: Battle for Brooklyn – DLC já está disponível! O novo DLC de The Division 2, chamado Battle for Brooklyn já está disponível. Aproveite para conferir todas as novidades do conteúdo... Gamer Point|Do R7 27/05/2025 - 05h35 (Atualizado em 27/05/2025 - 05h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DLC Battle for Brooklyn Gamer Point

O novo DLC de The Division 2, chamado Battle for Brooklyn já está disponível. Aproveite para conferir todas as novidades do conteúdo adicional que promete expandir o mundo dos agentes de The Division, amplamente aguardado por jogadores veteranos e novatos!

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura e todas as suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

POPUCOM | Review (PC)

FBC: Firebreak | Preview (PC)

Capcom Fighting Collection 2 | Review (PC)