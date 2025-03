The last of Us Part II: Recebe requisitos para PC e Diversas Novidades Este Texto foi Publicado no Playstation Blog: Faltam poucas semanas para o lançamento de The Last of Us Parte II Remastered para PC... Gamer Point|Do R7 20/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h26 ) twitter

The Last of Us Part II

Este Texto foi Publicado no Playstation Blog:



Faltam poucas semanas para o lançamento de The Last of Us Parte II Remastered para PC, no dia 3 de abril, e nós da Naughty Dog queremos que os jogadores estejam preparados para a jornada à frente. Se essa é sua primeira vez vivenciando as aclamadas histórias de Ellie e Abby ou você já jogou essa aventura e mal pode esperar para experimentá-la em um novo formato, nós preparamos diversos recursos de qualidade de vida e até novos conteúdos para você.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e requisitos do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

