The Last of Us Parte II Remastered | Review (PC) Jogar The Last of Us Part II pela primeira vez, e já na versão remasterizada para PC, foi uma experiência intensa. Nunca tive contato... Gamer Point|Do R7 03/04/2025 - 14h46

Jogar The Last of Us Part II pela primeira vez, e já na versão remasterizada para PC, foi uma experiência intensa. Nunca tive contato com o jogo original no PlayStation, então tudo era novo para mim: a história, os personagens e, principalmente, a atmosfera sufocante que ele constrói. Não demorou para perceber que essa não era apenas mais uma jornada de ação e sobrevivência. Era um mergulho profundo na brutalidade humana, na vingança e nas consequências de cada escolha.

