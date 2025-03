Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 é anunciado oficialmente A lendária franquia Tony Hawk’s Pro Skater está de volta com Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, um remake dos clássicos do skate. Desenvolvido... Gamer Point|Do R7 04/03/2025 - 18h51 (Atualizado em 04/03/2025 - 18h51 ) twitter

A lendária franquia Tony Hawk’s Pro Skater está de volta com Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, um remake dos clássicos do skate. Desenvolvido pela Iron Galaxy Studios, o game chega ao mercado no dia 11 de julho de 2025. Dessa forma, os fãs poderão reviver a nostalgia das pistas icônicas, skatistas lendários e diversas novidades preparadas especialmente para essa edição. Além disso, o jogo promete trazer melhorias significativas na jogabilidade e no modo multiplayer, garantindo uma experiência ainda mais imersiva.

