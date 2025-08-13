Trailer de Helldivers 2 sugere crossover com Halo 3: ODST
Helldivers 2, aguardado jogo cooperativo, pode estar prestes a surpreender os fãs com um crossover especial envolvendo a franquia Halo...
Helldivers 2, aguardado jogo cooperativo, pode estar prestes a surpreender os fãs com um crossover especial envolvendo a franquia Halo. Um novo trailer oficial, divulgado simultaneamente nos canais da PlayStation e Xbox, traz um indicativo claro dessa colaboração.
Para mais detalhes sobre essa empolgante possibilidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.
Leia Mais em Gamer Point:
