TV LG Vira Cérebro da Casa Inteligente com Novo Home Hub e Inteligência Afetiva A televisão está deixando de ser apenas um centro de entretenimento para se tornar o coração da casa conectada. A LG Electronics lidera... Gamer Point|Do R7 04/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A televisão está deixando de ser apenas um centro de entretenimento para se tornar o coração da casa conectada. A LG Electronics lidera essa transformação, com suas novas gerações de TVs combinando inteligência artificial, integração com diversos dispositivos e funções que vão muito além da tela. Com a evolução da plataforma LG ThinQ e as constantes atualizações do webOS, as TVs da marca assumem o papel de centrais de controle da casa inteligente.

Para saber mais sobre como a LG está revolucionando a experiência de casa inteligente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Samsung Galaxy S24 por Menos de R$3.490 na Amazon

Galaxy S24 Ultra por Menos de R$5.400 na Amazon

Bailarina: Novo Trailer Revela Confronto Épico com John Wick no Filme do Universo Ação