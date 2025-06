VibeSound: Potência, Qualidade e Design para Agitar Qualquer Ambiente A VibeSound, marca brasileira da empresa Vivensis, chega ao mercado com uma proposta clara: oferecer som potente e de qualidade em... Gamer Point|Do R7 09/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A VibeSound, marca brasileira da empresa Vivensis, chega ao mercado com uma proposta clara: oferecer som potente e de qualidade em caixas com design arrojado e fáceis de transportar. Com um portfólio diversificado, a VibeSound busca atender a todos os públicos em diferentes espaços e ocasiões, seja para relaxar, animar a galera ou transformar qualquer lugar em uma pista de dança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra tudo sobre as novidades da VibeSound!

Leia Mais em Gamer Point:

Hisense Acelera no Brasil com Modelos de TVs e Expansão Completa em Eletrodomésticos

Resonance: A Plague Tale Legacy Anunciado no Xbox Games Showcase 2025

Grounded 2 É Anunciado no Xbox Games Showcase 2025 e Chega em Julho!