Wildgate Reduz Preço e Anuncia Novidades para Jogadores A Dreamhaven e a Moonshot Games anunciaram uma redução de preço para Wildgate, o FPS espacial que mistura jogabilidade multijogador... Gamer Point|Do R7 22/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A Dreamhaven e a Moonshot Games anunciaram uma redução de preço para Wildgate, o FPS espacial que mistura jogabilidade multijogador com combate espacial explosivo. O jogo está disponível para Steam, Xbox Series X|S e PlayStation®5. Em resposta ao feedback da comunidade, o preço das versões para PC e Xbox Series X|S foi reduzido de R$ 129,90 para R$ 88. Além disso, a partir de hoje, 21 de agosto, Wildgate estará em promoção com 34% de desconto sobre o novo preço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Gamer Point:

Criptomoedas 30x e sites de mineração de Bitcoin grátis sem investimento? Minere Toshi Gold agora na Toshi.bet

Review | Temporada 5 de Black Ops 6

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: trailer de lançamento e novidades