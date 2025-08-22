Logo R7.com
Wildgate Reduz Preço e Anuncia Novidades para Jogadores

A Dreamhaven e a Moonshot Games anunciaram uma redução de preço para Wildgate, o FPS espacial que mistura jogabilidade multijogador...

A Dreamhaven e a Moonshot Games anunciaram uma redução de preço para Wildgate, o FPS espacial que mistura jogabilidade multijogador com combate espacial explosivo. O jogo está disponível para Steam, Xbox Series X|S e PlayStation®5. Em resposta ao feedback da comunidade, o preço das versões para PC e Xbox Series X|S foi reduzido de R$ 129,90 para R$ 88. Além disso, a partir de hoje, 21 de agosto, Wildgate estará em promoção com 34% de desconto sobre o novo preço.

