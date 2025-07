Xbox anuncia segunda leva de jogos para o Game Pass em julho de 2025 A Microsoft revelou a nova leva de jogos que chega ao Game Pass ainda em julho de 2025, contemplando assinantes do Xbox Game Pass Ultimate... Gamer Point|Do R7 15/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A Microsoft revelou a nova leva de jogos que chega ao Game Pass ainda em julho de 2025, contemplando assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Standard. Entre os títulos que vão estrear no serviço estão o RPG Wuchang: Fallen Feathers (com lançamento day one), a continuação do aclamado Grounded 2 em acesso antecipado, além de RoboCop: Rogue City e outros jogos variados para diferentes perfis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Gamer Point:

Sinais de remake? Assassin’s Creed IV: Black Flag recebe funções inéditas no SteamDB

PS Store inicia prévia da Promoção de Inverno para assinantes da PS Plus

1win Brasil aposta fácil para todos, experimente agora!