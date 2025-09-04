Logo R7.com
Xbox Game Pass em setembro: Hollow Knight Silksong estreia no serviço junto com Nine Sols e mais jogos

A Microsoft revelou a lista de títulos que chegam ao Xbox Game Pass em setembro de 2025, e o grande destaque não poderia ser outro:...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Xbox Game Pass setembro 2025 Gamer Point

A Microsoft revelou a lista de títulos que chegam ao Xbox Game Pass em setembro de 2025, e o grande destaque não poderia ser outro: Hollow Knight: Silksong estreia já no dia 4 de setembro, disponível desde o primeiro dia para assinantes de PC, consoles e nuvem. Além dele, os próximos dias trazem uma mistura de lançamentos aguardados, jogos de ação 2D e aventuras para toda a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades do Xbox Game Pass!

