Xbox Game Pass julho 2025: Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, Little Nightmares II e mais chegam ao serviço A Microsoft anunciou oficialmente, por meio do Xbox Wire, a nova lista de jogos que chegam ao Xbox Game Pass em julho de 2025. Um dos... Gamer Point|Do R7 02/07/2025 - 01h35 (Atualizado em 02/07/2025 - 01h35 )

A Microsoft anunciou oficialmente, por meio do Xbox Wire, a nova lista de jogos que chegam ao Xbox Game Pass em julho de 2025. Um dos principais destaques desta leva é Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, que chega no primeiro dia ao serviço para assinantes do Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

