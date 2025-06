Xbox Games Showcase 2025: Confira todas novidades! A Microsoft voltou com força total no Xbox Games Showcase 2025, realizado neste domingo, 8 de junho. O evento trouxe uma enxurrada... Gamer Point|Do R7 08/06/2025 - 21h15 (Atualizado em 08/06/2025 - 21h15 ) twitter

A Microsoft voltou com força total no Xbox Games Showcase 2025, realizado neste domingo, 8 de junho. O evento trouxe uma enxurrada de anúncios, incluindo novos jogos, parcerias inéditas, surpresas aguardadas (alô, Silksong!) e até hardware novo. A apresentação, que durou cerca d1 1 hora e meia, consolidou a estratégia da empresa: unificar as plataformas Xbox, PC e nuvem com uma biblioteca robusta, acessível e cada vez mais diversificada.

Para mais detalhes e uma análise completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

