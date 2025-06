Xbox Revela Consoles Portáteis ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X no Showcase 2025 O Xbox Games Showcase 2025, realizado hoje, domingo, 8 de junho, foi palco de uma das revelações mais esperadas pela comunidade: a... Gamer Point|Do R7 08/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 20h55 ) twitter

Xbox Gamer Point

O Xbox Games Showcase 2025, realizado hoje, domingo, 8 de junho, foi palco de uma das revelações mais esperadas pela comunidade: a Microsoft anunciou oficialmente a entrada no mercado de consoles portáteis com o ROG Xbox Ally e o ROG Xbox Ally X, em parceria com a Asus. A novidade marca um passo significativo na estratégia multiplataforma do Xbox, oferecendo uma experiência de jogos Xbox e PC na palma da mão.

Para mais detalhes sobre esses novos consoles portáteis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

