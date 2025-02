Analista diz que GTA 6 pode custar entre 480 a 600 reais De acordo com o analista e pesquisador Matthew Ball, que escreveu um relatório chamado "State of Video Game in 2025" O post Analista... O Vício|Do R7 15/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 15/01/2025 - 21h26 ) twitter

Janela de GTA VI

De acordo com o analista e pesquisador Matthew Ball, que escreveu um relatório chamado "State of Video Game in 2025", a indústria dos games deve crescer bastante em 2025. Entretanto, uma das oportunidades apresentadas em seu estudo é que o jogo GTA VI possa ser lançado com o preço entre 80 a 100 dólares.

