Após atualização de GTA VI, ações da Take-Two batem recorde Jogo chegará no outono norte-americano O post Após atualização de GTA VI, ações da Take-Two batem recorde apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GTA e Tom Petty

De acordo com relatório do Insider-Gaming, as ações da Take-Two Interactive atingiram um recorde histórico depois de Strauss Zelnick, CEO da companhia, reafirmar que GTA VI chegará no outono norte-americano (setembro a dezembro) deste ano.

Para mais detalhes sobre essa notícia impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Suporte ao Xbox Play Anywhere sofreu grande queda em 2024

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se torna verificado no Steam Deck

Borderlands 4 receberá data de lançamento em breve