Artista se ofende com proposta de licenciamento de música para GTA 6 De acordo com o músico Martyn Ware, a Rockstar Games tentou licenciar uma das músicas do Heaven 17, chamada Temptation O post GTA 6...

O Vício|Do R7 07/09/2024 - 20h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 20h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌