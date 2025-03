Assassin’s Creed Shadows é tema de nova música de Edu Falaschi, ex-Angra Música mescla elementos do heavy metal e das trilhas sonoras de Tokusatsu O post Assassin’s Creed Shadows é tema de nova música de... O Vício|Do R7 17/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h06 ) twitter

Assassin's Creed Shadows é tema de nova música de Edu Falaschi, ex-Angra

Famoso pela icônica abertura do anime Os Cavaleiros do Zodíaco, Edu Falaschi compôs uma música especial para o lançamento de Assassin's Creed Shadows.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todos os detalhes!

