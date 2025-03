Assassin’s Creed Shadows | Equipe celebra sucesso do lançamento Jogo chegou aos 2 milhões de jogadores apenas 4 dias após o seu lançamento O post Assassin’s Creed Shadows | Equipe celebra sucesso... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assassin's Creed Shadows

A equipe de desenvolvimento de Assassin's Creed Shadows compartilhou uma mensagem de agradecimento aos fãs, celebrando o sucesso do lançamento do jogo.

Para saber mais sobre o sucesso do jogo e as reações da equipe, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Dragon Age: The Veilguard pode ser adicionado em breve no Xbox Game Pass

Ghost of Yotei | Desenvolvedor reforça lançamento do jogo para 2025

Pokémon Legends Z-A trará 27 novas mega evoluções, diz site