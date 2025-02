Assassin’s Creed Shadows será censurado no Japão Terá que cumprir algumas diretrizes locais O post Assassin’s Creed Shadows será censurado no Japão apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 24/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yasuke de Assassin's Creed Shadows

De acordo com um comunicado da própria Ubisoft, a versão japonesa de Assassin's Creed Shadows sofrerá alterações para cumprir as normas estabelecidas pelo CERO, o sistema de classificação de jogos eletrônicos do Japão. Embora o jogo tenha recebido a classificação CERO Z, destinada a maiores de 18 anos, foram necessárias ainda algumas modificações específicas para cumprir as diretrizes locais.

Para mais detalhes sobre as mudanças e o impacto no jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

GTA VI | Janela de lançamento do novo trailer pode ter sido revelada

Nova Ordem Jedi | Filme de Rey Skywalker ganha novo roteirista

Remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion recebe suposta janela de lançamento