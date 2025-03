Atelier Yumia anuncia colaboração com Tekken 8 Trazendo trajes, habilidades especiais e acessórios temáticos O post Atelier Yumia anuncia colaboração com Tekken 8 apareceu primeiro... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h06 ) twitter

Atelier Yumia x Tekken 8

A Gust anunciou recentemente que o jogo Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land ganhará uma colaboração com Tekken 8.

