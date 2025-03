Atualização gratuita de março de Gundam Breaker 4 traz novos Mobile Suits e conteúdos Com algumas novidades importantes O post Atualização gratuita de março de Gundam Breaker 4 traz novos Mobile Suits e conteúdos apareceu... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Bandai Namco anunciou hoje (13) o lançamento da atualização gratuita de março para o jogo Gundam Breaker 4. A novidade permite aos jogadores "Quebrar, Construir e Batalhar" com a adição de novos Mobile Suits, como o Gundam EX apresentado em Gundam: Requiem for Vengeance e o GQuuuuuuX de Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, que já estão disponíveis para aquisição na loja do jogo utilizando a moeda virtual.

Para mais detalhes sobre essa atualização e tudo que ela traz, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Split Fiction supera 2 milhões de unidades vendidas

Astro Bot | Última atualização chega hoje

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 | Trilha sonora combina clássicos e novos sucessos