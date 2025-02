Bend Studio e Bluepoint descobriram cancelamento de seus jogos pela imprensa as equipes da Bend Studio e da Bluepoint descobriram que seus projetos de game de serviço foram cancelados no mesmo momento que todo... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 08h26 (Atualizado em 20/01/2025 - 08h26 ) twitter

God of War Ragnarok no PS5

De acordo com o jornalista Jeff Grubb em seu canal no YouTube, as equipes da Bend Studio e da Bluepoint descobriram que seus projetos de game de serviço foram cancelados no mesmo momento que todo mundo, ou seja, pela imprensa.

Para mais detalhes sobre essa situação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

