Beta de Monster Hunter Wilds será prolongado por problema na PSN A Capcom anunciou que os jogadores de PlayStation 5 ganharão um tempo adicional no beta de Monster Hunter Wilds depois de termos a... O Vício|Do R7 09/02/2025 - 21h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 21h25 )

Insect Glaive

A Capcom anunciou que os jogadores de PlayStation 5 ganharão um tempo adicional no beta de Monster Hunter Wilds depois de termos a PSN por mais de 20 horas fora do ar. O game só chega no dia 28 de fevereiro, mas esta semana temos o seu último beta acontecendo. Agora, em uma postagem nas redes sociais, podemos ler o seguinte:

