CD Projekt reafirma compromisso com jogos single-player

Doug Cockle, a voz de Geralt, elogia Ciri como a protagonista de The Witcher 4

Em um novo relatório financeiro, divulgado recentemente, a CD Projekt reafirmou seu compromisso com jogos single-player de alta qualidade, como The Witcher 4 e a futura sequência de Cyberpunk 2077. A empresa acredita que esse tipo de jogo continuará popular, mesmo com a tendência do mercado para jogos com recursos online.

