CD Projekt RED fala se The Witcher 3 terá melhorias no Nintendo Switch 2 A CD Projekt RED é uma das empresas que lançará jogos para apoiar o Nintendo Switch 2 a partir do dia 5 de junho. O post CD Projekt... O Vício|Do R7 16/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Geralt The Witcher

A CD Projekt RED é uma das empresas que lançará jogos para apoiar o Nintendo Switch 2 a partir do dia 5 de junho. O game anunciado foi Cyberpunk 2077, porém, The Witcher 3 já está disponível para o primeiro Switch e muitos se perguntam se ele também ganhará melhorias.

Para saber mais sobre as novidades de The Witcher 3 e o futuro do Nintendo Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Fortnite | Novidades serão anunciadas durante a Star Wars Celebration 2025

The Witcher IV | CD Projekt RED alerta fãs sobre golpe do falso Beta Test

Frostpunk | Novo jogo da franquia deve chegar em 2027