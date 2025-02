Com reestruturação na PlayStation, ações da Sony batem alta recorde Hideaki Nishino foi anunciado como único CEO da companhia O post Com reestruturação na PlayStation, ações da Sony batem alta recorde... O Vício|Do R7 29/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 09h26 ) twitter

PlayStation Japan Studio

De surpresa, a Sony Interactive Entertainment anunciou na última terça-feira (28) que a divisão da PlayStation teve uma reestruturação na liderança, com Hideaki Nishino sendo anunciado como único CEO.

Para saber mais sobre as mudanças e o impacto no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

