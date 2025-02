Compra da Activision não ajudou o Xbox Game Pass, diz site Microsoft estaria decepcionada com o resultado da aquisição O post Compra da Activision não ajudou o Xbox Game Pass, diz site apareceu... O Vício|Do R7 15/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 15/01/2025 - 17h07 ) twitter

Microsoft adquire Activision Blizzard

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft, avaliada em US$ 69 bilhões, não surtiu o efeito esperado no crescimento do Xbox Game Pass, de acordo com um novo relatório do The Information.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

