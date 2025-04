Confira todos os recursos confirmados do Nintendo Switch 2 Revelados durante a Nintendo Direct O post Confira todos os recursos confirmados do Nintendo Switch 2 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 02/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nintendo Switch 2

A Nintendo acaba de revelar uma série de recursos do Switch 2, durante a Nintendo Direct, demonstrando diversas novidades presentes no console.

Para mais detalhes sobre as inovações do Nintendo Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Nintendo Switch 2 ganha data de lançamento oficial

Jogos ganharão versões aprimoradas no Switch 2; Veja a lista

Elden Ring é anunciado para Nintendo Switch 2