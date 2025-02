Control 2 | Remedy inicia a produção total do jogo Remedy iniciou a produção definitiva do game neste mês de fevereiro O post Control 2 | Remedy inicia a produção total do jogo apareceu...

|Do R7 12/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share