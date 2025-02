Cópias de Days Gone da PS Plus não são elegíveis para a atualização de US$10 Quem possui a cópia do jogo que veio na PS Plus não poderá fazer a atualização de dez dólares para o Remaster O post Cópias de Days... O Vício|Do R7 17/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h47 ) twitter

Versão de Days Gone

Durante o State of Play da semana passada, Days Gone foi confirmado como o próximo exclusivo do PlayStation a ser remasterizado. As versões PS5 do jogo ainda relativamente novo serão lançadas em 25 de abril de 2025, e se você já possui uma cópia no PS4, poderá atualizar para a remasterização por US$ 10. A não ser que sua cópia do jogo tenha sido resgatada graças à PlayStation Plus, segundo a informação do reddit da PlayStationPlus.

