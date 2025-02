Criador de Alan Wake presta tributo a David Lynch Filmografia do cineasta teve forte influência na franquia na Remedy O post Criador de Alan Wake presta tributo a David Lynch apareceu... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 16/01/2025 - 20h27 ) twitter

Criador de Alan Wake presta tributo a David Lynch

Mais cedo (16), o mundo ficou chocado com a notícia do falecimento do cineasta David Lynch, e diversos nomes do entretenimento estão prestando tributo ao ícone. Isso inclui Sam Lake, famoso criador da franquia de games Alan Wake.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e saiba mais sobre as homenagens a David Lynch!

